Natura s-a dezlănțuit! Ploile torențiale și grindina au făcut prăpăd în zona Moldovei – VIDEO Natura s-a dezlanțuit, marți seara, in zona Moldovei. Mai multe județe au fost afectate de manifestarile de vreme severa. Au fost ploi torențiale, cu caderi de grindina, dar și intensificari puternice de vant. Ploile, dar și grindina și vantul au lasat urmari, generand pagube materiale. In județele Vaslui și Iași, vijeliile și grindina au distrus […] The post Natura s-a dezlanțuit! Ploile torențiale și grindina au facut prapad in zona Moldovei – VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

