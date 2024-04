Paris Saint-Germain, campioană a Franţei pentru a 12-a oară Paris Saint-Germain a cucerit titlul de campioana a Frantei pentru a 12-a oara in istoria sa, profitand de esecul suferit de AS Monaco, ocupanta locului secund in clasament, pe terenul formatiei Olympique Lyon, scor 2-3, duminica seara, in etapa a 31-a din Ligue 1. Parizienii, care au fost tinuti in sah de Le Havre sambata pe Parc des Princes (3-3), au obtinut astfel acest titlu, care parea oricum inevitabil, avand in vedere avansul considerabil pe care il aveau in clasament si modul in care au dominat scena nationala pe tot parcursul sezonului. Cu o diferenta de douasprezece puncte cu trei etape… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Metz, antrenata de Ladislau Boloni, a fost invinsa, sambata, pe teren prorpiu, cu scorl de 5-2, de echipa AS Monaco, intr-un meci din etapa a 27-a a campionatului Frantei, potrivit news.ro Invingatorii au marcat prin Minamino ‘4, Akliouche ’10, Vanderson ’16 si Balogun ’76, ’87.Pentru…

- Potrivit presedintelui Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Toni Grebla, la alegerile din 9 iunie, alegatorii vor primi cinci buletine de vot, unul pentru europarlamentare, iar celelalte patru pentru a vota primarul, Consiliul Local, președintele Consiliului Județean, respectiv Consiliul Județean…

- Echipele FC Liverpool si Manchester City au terminat la egalitate, scor 1-1, in derby-ul etapei a 28-a a campionatului de fotbal al Angliei, disputat duminica seara, pe stadionul Anfield. City a deschis scorul in prima repriza, prin fundasul John Stones (23), gazdele restabilind egalitatea in repriza…

- Ziarele saudite anunțasera ca Laurențiu Reghecampf va fi dat afara de la Al Tai, dupa 0-2 cu Abha. Echipa antrenorului roman e penultima in clasament. Laurențiu Reghecampf traverseaza o perioada extrem de dificila in campionatul Arabiei Saudite. Dupa 0-2 cu Abha, meci disputat vineri, echipa pregatita…

- Brest a invins sambata seara cu un sec 3-0, in deplasare, pe Strasbourg, in etapa a 23-a din Ligue 1, si si-a consolidat pozitia a doua in clasament, ramanand insa la zece puncte de liderul PSG, conform Agerpres. Pe Stade de la Meinau, victoria oaspetilor a fost adusa de tripla lui Mahdi Camara (33,…

- Gigi Becali a invins statul roman la CEDO in procesul la pe care l-a intentat in urma cazului in care a fost condamnat in celebrul „Dosar Valiza”, noteaza as.ro. In iunie 2013, patronul lui FCSB a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare pentru dare de mita. In acelasi dosar, Teia Sponte…

- Fundasul roman Adrian Rus a marcat un gol pentru formatia FC Pafos, care a invins-o pe Othellos Athienou cu scorul de 3-0, marti seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 25-a a campionatului de fotbal al Ciprului. David Goldar (17) a deschis scorul, Rus a majorat diferenta (54), cu o lovitura…

- Formatia Paris Saint-Germain a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa OSC Lille, intr-un meci din etapa a 21-a a campionatului Frantei, informeaza news.ro.Lille a condus cu 1-0, prin golul marcat de Yazici in minutul 6. Pentru PSG au marcat si au adus cele trei puncte…