- Victoria Viișoara va juca sambata 13 aprilie, in cadrul etapei a XVII-a din Liga a 4-a ACADEMY, pe terenul Bazei Sportive din Viișoara cu incomoda formație Unirea Iclod. Dupa eșecul cu „cantec” suferit in etapa trecuta la Cluj-Napoca, formația antrenata de Gabriel Mocean va incerca sa se reabiliteze…

- Salernitana, "lanterna rosie" a campionatului italian de fotbal, la care joaca si mijlocasul roman Andres Sfait, a incheiat la egalitate pe propriul teren, 2-2, cu Sassuolo, vineri seara, in primul meci al etapei a 31-a a campionatului italian de fotbal, conform news.ro.

- Play-off-ul și play-out-ul Campionatului județean au inceput cu o etapa liniștita, favoritele avand meciuri ușoare pe care le-au caștigat fara emoții. A fost, totuși, un meci cu caracter de derbi, la Marașești, unde Viitorul a intrecut cu 1-0 pe FC Panciu. In etapa viitoare, insa va fi derbiul campionatului,…

- Atacantul roman Andrei Ciolacu a inscris un nou gol in tricoul formației Birkirkara, care a terminat la egalitate cu Balzan FC, scor 1-1, sambata, in campionatul de fotbal al Maltei. Oaspetii au deschis scorul prin Jan Bussuttil (43), dar Ciolacu a egalat dupa pauza, in minutul 57. Fostul atacant al…

- Atacantul roman Andrei Ciolacu a marcat un gol pentru Birkirkara, care a invins-o pe Mosta FC cu scorul de 2-0, sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Maltei, informeaza Agerpres. Ciolacu a deschis scorul in chiar minutul 2 al partidei, celalalt gol al oaspetilor…

- Pe terenul Bazei Sportive din comuna Luna, astazi a avut loc un meci amical intre formația locala Spicul 1958 Luna și cei de la Flacara Grindeni, echipa ce activeaza in Liga a 4-a CLASIC din județul Mureș. Partida a fost una foarte disputata, in care s-au marcat opt goluri, iar in final victoria a fost…

- Atacantul roman George Puscas a marcat primul sau gol pentru SSC Bari, care a invins-o cu scorul de 3-1 pe Lecco, sambata, pe teren propriu, in etapa a 24-a a ligii secunde de fotbal a Italiei. Ahmad Benali (26) a deschis scorul pentru gazde, Puscas l-a majorat (53), iar Giuseppe Sibilli a…

- Atacantul roman Andrei Ciolacu a marcat golul echipei Birkirkara, invinsa de Floriana cu scorul de 2-1, sambata, pe teren propriu, in etapa a 15-a a campionatului de fotbal al Maltei, informeaza Agerpres.Floriana a deschis scorul prin Matthia Veselji (25), dupa care tot el a ratat un penalty (29).…