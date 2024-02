Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul roman Andrei Ciolacu a marcat golul echipei Birkirkara, invinsa de Floriana cu scorul de 2-1, sambata, pe teren propriu, in etapa a 15-a a campionatului de fotbal al Maltei, informeaza Agerpres.Floriana a deschis scorul prin Matthia Veselji (25), dupa care tot el a ratat un penalty (29).…

- Adrian Mutu debuteaza luni pe banca tehnica a CFR Cluj in meciul cu FC Voluntari din etapa a 23-a a Superligii.Partida CFR 1907 Cluj - FC Voluntari este programata luni, de la ora 20.00, in etapa a 23-a a Superligii, conform news.ro. Potrivit Ligii Profesioniste de Fotbal, feroviarii clujeni…

- Andrei Ciolacu (31 de ani), fost jucator la Rapid și FCU Craiova, joaca acum in Malta, unde a caștigat ultimele doua Cupe, cu doua echipe diferite. Ciolacu a caștigat Cupa Maltei cu Floriana in sezonul 2021-2022 și a terminat pe locul 2 in campionat, iar in sezonul 2022-2023 a reușit aceleași performanțe…

- Echipa Borussia Dortmund a invins in deplasare, cu scorul de 3-0, "lanterna rosie" SV Darmstadt, sambata seara, intr-un meci din etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Germaniei.Julian Brandt a deschis scorul in prima repriza (29), iar Marco Reus a dublat avantajul oaspetilor dupa pauza, in urma…

- Vladislav Blanuța (21 de ani) a tras concluziile dupa FCU Craiova - Petrolul 2-0. Atacantul din Republica Moldova, care are și cetațenie romana, a fost protagonist in doua momente incredibile: a ratat singur cu portarul, din 3 metri, iar pe final a marcat dupa ce portarul adversar i-a degajat in cap. …

- Atacantul moldovean, Vitalie Damașcan, a marcat golul victoriei pentru echipa Sepsi in meciul cu CFR din etapa a 20-a a Superligii romanești. Internaționalul nostru a inscris golul de 2-1, stabilind scorul final in minutul 85. Damașcan a inceput meciul din postura de rezerva și a fost introdus pe teren…

- Atacantul roman Andrei Ciolacu a marcat golul echipei Birkirkara, care a terminat la egalitate cu Gudja, 1-1, miercuri, in deplasare, intr-un meci din etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Maltei.Gazdele au deschis scorul prin columbianul Marvin Angulo (43), dar Ciolacu a stabilit scorul final,…