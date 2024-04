Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul roman Andrei Ciolacu a marcat un gol pentru Birkirkara, care a invins-o pe Gudja cu scorul de 2-0 (1-0), duminica, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 23-a a campionatului de fotbal al Maltei, anunța AGERPRES.

- Runda cu numarul 3 din play-out-ul ligii secunde este programata astazi. Toate meciurile se joaca de la ora 11:00 și sunt liveSCORE pe GSP.ro. Nicio partida nu este televizata. CSM Alexandria și Progresul Spartac sunt retrogradate matematic. Unirea Dej și CS Tunari le-ar putea urma astazi, in funcție…

- Potrivit informatiilor preliminare furnizate consulului roman, autoritațile italiene au confirmat decesul unui cetațean roman in urma exploziei produse marți la o hidrocentrala din Italia, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Razvan Zamfir, fostul director sportiv al lui Bari, il apara pe George Pușcaș, tot mai des criticat in Italia. Actualul oficial al lui CFR Cluj a vorbit in presa din Italia despre atacantul roman. „Problema lui Bari nu este Pușcaș. El este un jucator bun, a jucat la 7 echipe și oriunde a mers a jucat…

- Atacantul roman Andrei Ciolacu a marcat un gol pentru Birkirkara, care a invins-o pe Mosta FC cu scorul de 2-0, sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Maltei, informeaza Agerpres. Ciolacu a deschis scorul in chiar minutul 2 al partidei, celalalt gol al oaspetilor…

- George Pușcaș (27 de ani) a avut o evoluție ștearsa in meciul caștigat de Bari pe teren propriu, scor 1-0, impotriva formației FeralpiSalo, in etapa a 25-a din Serie B. Internaționalul roman a inceput partida ca titular, insa nu a reușit sa se faca remarcat, cu toate ca a fost pastrat in teren pana…

- Atacantul roman George Puscas a marcat primul sau gol pentru SSC Bari, care a invins-o cu scorul de 3-1 pe Lecco, sambata, pe teren propriu, in etapa a 24-a a ligii secunde de fotbal a Italiei. Ahmad Benali (26) a deschis scorul pentru gazde, Puscas l-a majorat (53), iar Giuseppe Sibilli a…

- Atacantul roman Andrei Ciolacu a marcat golul echipei Birkirkara, invinsa de Floriana cu scorul de 2-1, sambata, pe teren propriu, in etapa a 15-a a campionatului de fotbal al Maltei, informeaza Agerpres.Floriana a deschis scorul prin Matthia Veselji (25), dupa care tot el a ratat un penalty (29).…