In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis va intrerupe furnizarea apei potabile, azi 3 Mai 2024, intre orele 08.00 – 16.00 (estimativ), in localitatea Rodna pe strada Horea – TOTAL. Tot azi, 3 mai 2024, de la ora 10.00, pana maine 4 mai 2024 la ora 16.00, se intrerupe apa potabila in localitatea Colibița pe rețeaua noua. Acesta este intervalul necesar pentru ca nivelul apei din rezervor sa atinga cote optime. „Din cauza faptului ca sistemul de alimentare cu apa este suprasolicitat in aceasta perioada, procesul de acumulare a apei in rezervoare este afectat.…