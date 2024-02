Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei a 26-a din Superliga. Runda va incepe pe 16 februarie, cu partida dintre Petrolul Ploiești și Poli Iași, care se va juca de la 17:00. Și se va incheia luni, 19 februarie, cand e programat meciul dintre Universitatea Cluj și FCSB, ora 20:30. Rapid…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei a 25-a din Superliga. Runda va incepe pe 9 februarie, cu partida dintre Oțelul și FCU Craiova, care se va juca de la 17:00. Și se va incheia luni, 12 februarie, cand e programat meciul dintre Farul și Dinamo. Derby-ul rundei a 25-a va fi CFR Cluj…

- Superliga la fotbal masculin programeaza in prima etapa din luna februarie, cea cu numarul 24, derby-ul dintre FCSB, actualul lider al clasamentului, și Farul Constanța, campioana in exercițiu. Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei.Programul etapei a 24-a a Superligii Vineri,…

- Andrei Ciolacu (31 de ani), fost jucator la Rapid și FCU Craiova, joaca acum in Malta, unde a caștigat ultimele doua Cupe, cu doua echipe diferite. Ciolacu a caștigat Cupa Maltei cu Floriana in sezonul 2021-2022 și a terminat pe locul 2 in campionat, iar in sezonul 2022-2023 a reușit aceleași performanțe…

- Echipa italiana Parma a invins, marti, in deplasare, scor 2-0, formatia Brescia, in etapa a 19-a din Serie B. Atacantul roman Dennis Man a inscris unul din golurile oaspetilor.Antrenorul Fabio Pecchia a inceput meciul de la Brescia cu Dennis Man si Valentin Mihaila titulari, iar oaspetii au presat…

- Atacantul roman Andrei Ciolacu a marcat golul echipei Birkirkara, care a terminat la egalitate cu Gudja, 1-1, miercuri, in deplasare, intr-un meci din etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Maltei.Gazdele au deschis scorul prin columbianul Marvin Angulo (43), dar Ciolacu a stabilit scorul final,…

- Voleibalistii de la SCMU craiova sunt in fata unui nou joc in Divizia A1. Trupa pregatita de Danut Pascu va primi in acest start de weekend vizita modestei formatii a Universitatii Cluj, intr-un meci din cadrul etapei a 5-a. Partida este programata vineri, de la ora 16.30, in Sala Polivalenta din Banie.…