Sambata, Sebastian Burduja și-a inregistrat candidatura pentru funcția de primar al Capitalei, subliniind ca il provoaca pe actualul primar la o dezbatere, dorind sa testeze daca acesta are indrazneala sa susțina un schimb de idei bazat pe argumente solide. In plus, a evidențiat ca Bucureștiul sufera de ceea ce el a numit „sindromul instalatorului” – o administrație la Primaria Generala care pare sa fie blocata intr-o mentalitate negativa și pesimista, refuzand sa exploreze soluții și sa progreseze. „Nu in ultimul rand, eu nu ma tem de nimic, decat de Dumnezeu. Sper ca nici alti contracandidati…