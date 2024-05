Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Nicov, chitaristul formației Implant pentru Refuz cunoscut de lumea muzicala drept Meshu implinește astazi 46 de ani, ocazie cu care ii uram un sincer La Mulți Ani! „De mic mi-a placut muzica, mi-a placut ritmul, mi-a placut sunetul de chitara. Pasiunea vine de la primele formații ascultate in…

- Szabo Csongor Zsolt, tobarul formației timișorene JazzyBIT, implinește astazi 33 de ani, ocazie cu care ii uram un calduros „La Multi Ani!” Szabo Csongor-Zsolt și-a descoperit pasiunea pentru muzica inca de la frageda varsta de trei anișori, grație concertelor la care participa alaturi de tatal sau.…

- Avem mai rar bucuria de a sarbatori pe cineva la 100 de ani. Dar, cand este și o personalitate pilduitoare pentru toata lumea, bucuria este cu atat mai mare. The post MEDIC EXEMPLAR Reputat medic in Oradea, dr. George Filip, nascut la Potau, implinește la 1 aprilie frumoasa varsta de 100 de ani first…

- Nu te stresa ca a mai trecut un an! Varsta nu reprezinta decat numarul de ani in care intreaga lume a beneficiat de minunata noastra prezența pe pamant! La Mulți Ani! Te vom face sa te indragostești de la prima mușcatura Promitem ca toate ingredientele vor fi pe placul papilelor tale gustative Nu va…

- Nu știu care sunt cuvintele care sa exprime cel mai bine gandurile bune catre oamenii din spatele brandului. Așa ca, draga "zi-de-zi.ro" nu te stresa ca a mai trecut un an! Varsta nu reprezinta decat numarul de ani in care intreaga lume a beneficiat de minunata ta prezența pe pamant și in mediul online.…

- Basistul formației timișorene Phaser, Radu Racz implinește astazi varsta de 34 de ani, ocazie cu care redacția Pressalert.ro ii ureaza un sincer La Mulți Ani! Nascut in Reșița, artistul este fratele unui alt muzician cunoscut in lumea muzicala timișoreana, Bogdan Racz (Sonatic). „Azi la noi in familie…

- Varsta medie la care romanii fac primul credit la banca a crescut ușor, ajungand in decembrie 2023 la 35,09 ani iar varsta mediana la 34,08 ani, arata datele Bancii Naționale, transmise la solicitarea HotNews. Varsta mediana imparte in doua jumatați egale numarul celor aflați la primul credit in cazul…

- Este zi importanta pentru Dana Roba! Chantal, fiica cea mare a make-up artistului, implinește varsta de 7 ani. Iata cum arata petrecerea surpriza organizata de vedeta din showbiz-ul romanesc pentru fetița ei!