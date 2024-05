Un tanar de 30 de ani, asistent veterinar a fost gasit mort in mașina, langa cabinetul din Pitești. Bogdan s-ar fi certat cu iubita lui, inainte de tragedie. Un tanar de 30 de ani, asistent veterinar, a murit in condiitii suspecte in Pitesti. A fost gasit fara suflare noaptea trecuta intr-o masina parcata in apropierea […] The post Tanarul asistent veterinar gasit mort in mașina s-ar fi certat cu iubita inainte de tragedie. Suferea de depresie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .