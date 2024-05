VIDEO. Un șofer a încercat să traverseze cu mașina râul Bistrița, dar a rămas împotmolit în mijlocul apelor Un șofer din Bistrița-Nasaud, cu dizabilitați, a fost scos de pompieri din apa, dupa ce a ramas cu mașina in mijlocul raului Bistrița. Deși, inițial, s-a crezut ca ar fi vorba despre un accident, șoferul de la volan le-a marturisit salvatorilor ca voia, de fapt, sa traverseze raul la volan, scrie Bistrițeanul.ro. Incidentul a avut […] The post VIDEO. Un șofer a incercat sa traverseze cu mașina raul Bistrița, dar a ramas impotmolit in mijlocul apelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Un șofer din Bistrița-Nasaud, cu dizabilitați, a fost scos de pompieri din apa, dupa ce a ramas cu mașina in mijlocul raului Bistrița. Deși, inițial, s-a crezut ca ar fi vorba despre un accident, șoferul de la volan le-a marturisit salvatorilor ca voia, de fapt, sa traverseze raul la volan, scrie Bistrițeanul.ro.

- Un bistrițean de 46 de ani a fost salvat de pompierii ISU Bistrița, in aceasta dupa-amiaza. Salvatorii l-au descoperit cu mașina in raul Bistrița, pe raza localitații Viișoara și au crezut, in prima instanța, ca ar fi vorba despre un accident. Detașamentul de Pompieri Bistrița a fost solicitat sa intervina…

