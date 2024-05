Terifiant! Director de închisoare, asasinat. Primise ameninţări cu moartea de la deţinuţi Caz inspaimantator! Un director de penitenciar a fost ucis! Din cate s-a aflat, barbatul preluase funcția la inceputul lunii aprilie. Inainte de a fi ucis, ar fi fost amenințat cu moartea de catre deținuți. Tragedia a avut loc in capitala Columbiei, Bogota. El director de la carcel la modelo vilmente asesinado, el coronel Elmer […] The post Terifiant! Director de inchisoare, asasinat. Primise amenintari cu moartea de la detinuti first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Directorul inchisorii La Modelo, una dintre principalele unitati penitenciare din Columbia, a fost asasinat joi, la Bogota, dupa ce primise amenintari cu moartea de la detinuti, a anuntat presedintele tarii, Gustavo Petro.

