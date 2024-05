Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 17 mai, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anuntat lansarea platformei nofake prin care romanii pot raporta continutul inadecvat pe care il vad pe retele de socializare. Platforma poate fi accesata pe site ul Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii MCID…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anuntat, vineri, lansarea platformei #nofake prin care poate fi raportat continutul inadecvat de pe retele de socializare – falsuri digitale, continut denigrator, dezinformari si manipulari. Platforma poate fi accesata pe site-ul Ministerului…

- Oricine va putea sa incarce pe pagina de internet a Ministerului Digitalizarii sesizari cu privire la conținutul audio/video manipulat digital (deepfake) distribuit pe internet in scopuri malițioase, iar mai departe analizarea și transmiterea datelor de la populație direct catre administratorii marilor…

- Romanii vor putea sa incarce pe pagina de internet a Ministerului Digitalizarii sesizari cu privire la conținutul audio/video manipulat digital (deepfake) distribuit pe internet in scopuri malițioase, iar mai departe analizarea și transmiterea datelor de la populație direct catre administratorii marilor…

- Deși mai este o luna pana la alegeri, statul nu a reușit sa creeze, așa cum și-a propus, un canal direct de comunicare cu Meta, Google și TikTok, pentru perioada electorala, ca orice „conținut denigrator” sa fie eliminat in cateva zeci de minute. Ministrul PSD al Digitalizarii, Bogdan Ivan, a spus joi…

- ”Dezvoltarea in Romania a unor proiecte de investitii in valoare de 15 miliarde de euro va fi pe agenda intrevederilor pe care premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, si delegatia oficiala le vor avea in cadrul vizitei de lucru in Statul Qatar, in perioada 16 aprilie-17 aprilie 2024. De asemenea, prim-ministrul…

- „In momentul de fata, impreuna cu marile companii de tehnologie, impreuna cu Biroul Electoral Central, impreuna cu alte sapte institutii din Romania, profilam un hub electoral care va avea ca si scop o legatura directa a autoritatilor din Romania cu marile companii care gestioneaza platforme de social-media…

- Ministrul Digitalizarii (PSD), Bogdan Ivan, respinge ideea inchiderii TikTok, lansata de colegul sau de partid Lucian Romașcanu. „Haideți sa nu trecem intr-o extrema, cea de a inchide o anumita platforma. Trebuie sa avem reguli clare pentru toate platformele, pentru conținutul urcat pe platforme indiferent…