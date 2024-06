Un sortiment de pește este retras de la rafturi, ca urmare a faptului ca exista suspiciunea de infectare cu Listeria Monocytogenes. Despre ce produs este vorba și ce e bine sa știe cei care au apucat deja sa-l cumpere? Retailerul Kaufland a decis sa retraga de la raft un sortiment de file de somn asupra […] The post Alerta alimentara in Romania. Sortiment de pește, retras de la rafturi de un cunoscut hipermarket/Care e motivul first appeared on Ziarul National .