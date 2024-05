Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a prezentat joi primele date privind numarul de reclamații facute de romani in platforma NoFake, prin care statul comunica direct cu Facebook, TikTok și Google și solicita sa fie eliminat rapid conținutul audio/video manipulat digital (deepfake) inadecvat. „Peste 3500 de materiale audio-video care puneau in pericol integritatea alegerilor au fost eliminate pana in acest moment”, a spus Ivan.