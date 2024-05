Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a intalnit joi, la Palatul prezidențial din Budapesta, cu președintele Ungariei, Tamas Sulyok. Președintele Xi a aratat ca Ungaria este una dintre primele țari care au recunoscut Noua China. De la stabilirea relațiilor diplomatice, China și Ungaria s-au respectat,…

- ''Nicio tara membra din Europa Centrala si de Est nu a delegat un secretar general la NATO in intreaga sa istorie, prin urmare ar fi timpul, avand in vedere in special faptul ca principala provocare de securitate vine din aceasta directie'', a declarat miercuri, la Bruxelles, ministrul de externe ungar,…

- Echipa masculina de sabie a Romaniei, formata din Matei Cidu, Vlad Covaliu, Iulian Teodosiu și Razvan Ursachi a obținut locul șapte la Cupa Mondiala de scrima din Ungaria, informeaza Federația Romana de Scrima. In primul tur al tabloului principal, echipa Romaniei a inregistrat un succes impotriva Marii…

- Premierul Ungariei Viktor Orban i-a trimis joi o scrisoare de felicitare lui Vladimir Putin, cu ocazia realegerii sale in functie, a declarat pentru agentia ungara de presa MTI Bertalan Havasi, subsecretarul de stat care conduce Biroul de presa al prim-ministrului, relateaza News.ro. In mesaj, premierul…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului din Ungaria, Peter Szijjarto, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca guvernul de la Budapesta nu se va implica in campania electorala din Romania, insa va „tine pumnii” pentru ca UDMR sa obtina un rezultat bun. Acesta a mentionat, in context, ca UDMR este…

- Ungaria l-a convocat marti pe ambasadorul SUA la Budapesta in semn de protest fata de remarcile facute de presedintele Joe Biden la o reuniune de campanie, cand a spus ca premierul Viktor Orban urmareste instaurarea unei dictaturi, a anuntat ministrul de externe Peter Szijjarto intr-o conferinta de…

- Drapelul Suediei, devenita al 32-lea membru al NATO, a fost inaltat, luni la pranz, la sediul din Bruxelles al Aliantei Nord-Atlantice, epilog al unui parcurs de aproape doi ani al acestei tari scandinave ce a decis sa se alature organizatiei euroatlantice dupa inceperea invaziei ruse in Ucraina, transmit…

- Impactul starii debile a economiei germane se rasfrange asupra celor mai mari țari din Europa de Est. Romania este intr-o poziție ceva mai favorabila fața de Ungaria și Polonia datorita absorbției ridicate a finanțarii de la Fondul de Redresare. In timp ce alocarea fondurilor de la Fondul de Redresare…