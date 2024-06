Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Mesterilor Populari din Moldova și Primaria Orașului Saveni din județul Botoșani, in parteneriat cu Societatea Cultural Artistica „Arlechin”, organizeaza la Saveni, in Parcul Tineretului, in perioada 1-2 iunie 2024, prima editie a Targului Meșterilor Populari „Saveni – Taramul de Nord”. Vor…

- Romanii dornici sa-și exploreze țara au acum posibilitatea de a urma un traseu al gastronomiei romanești, unde pot savura gusturile autentice ale regiunilor noastre. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a realizat lista județelor incluse in acest traseu. Platforma Romania Atractiva , un…

- Tot mai multe instituții de cultura din țara anunța ca nu vor participa la ediția aniversara a evenimentului „Noaptea muzeelor”. La Iași, angajații Complexului Muzeal Național „Moldova” vor avea, sambata aceasta, program normal de lucru, pana la ora 17:00, insa nu vor organiza acțiuni dedicate manifestarii…

- Dinamo a incheiat 2023 cu „+5” puncte obținute pe finalurile de meci in Liga 1. Echipa lui Zeljko Kopic poate invoca și neșansa, pe langa lipsa concentrarii sau a existenței altor probleme interne, in 2024 avand „-4” puncte in minutele de final Dinamo se pregatește de un meci crucial diseara, de la…

- In perioada 29 – 31 martie se va desfașura cea de-a VII-a ediție a Festivalului Național de Muzica Populara „Meleaguri Brancușiene”.Evenimentul este organizat de catre Școala Populara de Arte ”Constatin Brancuși” Targu Jiu , alaturi de Consiliul Județean Gorj și Ansamblul Profesionist “Doina Gorjului”,…

- Dosarele se pot depune pana la 3 aprilie. „Este esential sa iti iubesti, sa iti ingrijesti si sa iti dresezi partenerul patruped!”, se arata in mesajul institutiei. Posturile scoase la concurs se regasesc in toata tara. Opt dintre posturi sunt la Politia canina din cadrul Directiei Generale a Politiei…

- Percheziții in aceasta dimineața in 15 județe din țara printre care și Cluj, intr-un amplu dosar de evaziune fiscala. Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti,…

- La datele de 4 și 5 martie 2024 polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Dambovița și ai inspectoratele de poliție județene Prahova și Sibiu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovița, au efectuat 66 de percheziții domiciliare, in județele…