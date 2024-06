Trei tineri de naţionalitate română, daţi dispăruţi în Italia, în urma ploilor abundente din regiunea Veneto Tinerii, un baiat și doua fete, au fost luati, vineri, de apele raului Natisone, care a iesit din matca din cauza ploilor abundente care au lovit regiunea italiana Veneto, dupa ce au cerut ajutor prin telefon, deoarece se aflau pe o mica insula, iar apa crestea rapid, relzateaza La Repubblica, citata de News.ro.Cei trei tineri au fost depistați de pompieri, dar aceștia nu au putut interveni pentru a-i salva. Ei incercau sa reziste curentului, tinandu-se strans in brate. Salvatorii au incercat sa se apropie de ei cu o macara si sa le arunce o franghie, dar nu au reusit. Ulterior, tinerii de naționalitate… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

- ???? Tre giovani sono dispersi in provincia di Udine, a causa della piena del fiume Natisone, dopo le piogge torrenziali delle scorse ore. Erano abbracciati per affrontare la piena e non sono riuscite ad afferrare la corda dei soccorritori. Le ricerche sono in corso. pic.twitter.com/Mm75DezBen — Tg1…

- Trei tineri, un baiat si doua fete, sunt dati disparuti in ploilor abundente care au lovit regiunea Veneto, scrie Rai News. Ei au fost luati de apele raului Natisone, care a iesit din matca. Cei trei sunt o fata in varsta de 20 de ani, rezidenta in Campoformido (Udine), care s-a nascut la Colleferro…

- Trei tineri, un baiat si doua fete, de nationalitate romana, sunt dati disparuti in ploilor abundente care au lovit regiunea Veneto, scrie Rai News. Ei au fost luati de apele raului Natisone, care a iesit din matca. Cei trei sunt o fata in varsta de 20 de ani, rezidenta in Campoformido (Udine), care…

- Tragedie in Italia in timpul inundatiilor. Trei tineri, cel mai probabil romani, au fost surprinsi de apele furioase in mijlocul unui rau in regiunea Udine. Doua fete si un baiat, cu varste intre 17 si 25 de ani, au fost dati disparuti. Ultimele imagini cu ei sunt sfasietoare – imbratisati, cei trei…

- Autoritațile italiene au declanșat operațiunile pentru cautarea a trei tineri – un baiat și doua fete – care au fost luați de curent in timp ce se aflau in raul Natisone din Premariacco, provincia Udine. Nu se cunoaște identitatea lor și nici de ce intrasera in apa, dar sosisera la fața locului cu o…

