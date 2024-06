Stiri pe aceeasi tema

- Boxerul american Mike Tyson, fost campion mondial al greilor, va reveni in ring varsta de 57 de ani, pe 20 iulie, pentru un meci demonstrativ cu youtuber-ul american devenit boxer Jake Paul, eveniment care va fi transmis pe Netflix, au anuntat joi organizatorii, citati de AFP, potrivit Agerpres. Tyson…

