- Un copil a suferit rani usoare, fiind transportat la spital, dupa ce un copac a cazut pe masina in care se afla alaturi de un adult si de alti patru copii, in localitatea Muresenii Bargaului, din Bistrita-Nasaud. ”Pe DN 17 Bistrita-Vatra Dornei, in zona localitatii Muresenii Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud,…

- Un barbat din Baia de Cris, judetul Hunedoara, a gasit in propriul autoturism un sarpe veninos.Panicat, omul a sunat la 112, iar reacția Poliției este una de cascadorii rasului. Ei i-au recomandat, telefonic, sa-i taie capul șarpelui. Reptila scapase din terariul unui crescator. Un barbat din Baia de…

- Sindicatul Europol a facut publice primele imagini cu momentul in care un politist din Arges a fost lovit intentionat de un sofer pe care incerca sa il testeze daca a consumat droguri. In imaginile suprinse de camerele de supraveghere se vede cum agentul este agatat pur si simplu de masina si este tarat…

- Un barbat de 68 de ani a sfarsit pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, in timp ce-si repara masina. Omul se afla sub autovehicul, cand cricul care-l sustinea a cedat, fiind strivit sub toata greutatea acestuia, potrivit Mediafax. „Un barbat, in varsta de 68 de ani și-a pierdut viața, in aceasta dimineața…

- Adjunctul Inspectoratului de Poliție Gorj, Ion Frațilescu, este cercetat de șefii din IGPR dupa ce a fost acuzat de un protestatar din Targu Jiu ca i-a lovit mașina cu piciorul. IPJ Gorj a comunicat, dupa incident, ca adjunctul șef s-a dezechilibrat și a lovit involuntar mașina protestatarului. Luni…

- Directorul aeroportului din Sibiu, Marius Girdea, a fost implicat, miercuri, intr-un accident mortal in localitatea Draganu din judetul Arges. Directorul aeroportului din Sibiu ar fi cel care a provocat accidentul in urma caruia un barbat si-a pierdut viata. Marius Girdea, sotia lui, precum si o alta…

- Romanii care merg in Grecia vor plati o taxa suplimentara pentru fiecare noapte de cazare incepand cu sezonul turistic 2024. Pe langa vechea taxa de stațiune pe care o plateau in Grecia, turiștii vor trebui sa achite suplimentar o „taxa de reziliența climatica”, sezoniera, care difera de la un hotel…

- Anul 2024 vine cu vesti bune pentru romani. Salariații de la stat vor beneficia in acest an de trei zile libere in plus, pe langa cele 17 sarbatori legale și zilele de concediu de odihna. Daca in 2023 au fost 15 zile libere prilejuite de sarbatori, anul acesta vor fi doua in plus. Cele doua […] The…