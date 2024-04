Stiri pe aceeasi tema

- Am intrat in Saptamana Patimilor, cea mai importanta dinainte de sarbatorile pascale. Saptamana Patimilor incepe cu Lunea Mare, aceasta zi fiind aleasa pentru a-i face pomenire lui Iosif, cel de-al unsprezecelea fiu al lui Iacob și primul al Rahilei. In acest an, Lunea Mare pica pe 29 aprilie 2024,…

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada…

- Saptamana aceasta este sarbatorita Saptamana Mare in randul credincioșilor catolici. Știm ca pentru catolici, Paștele este cea mai importanta sarbatoare din calendarul creștin. Iata ce tradiții și obiceiuri se respecta in Duminica Invierii!

- Rugaciunea este comunicarea credincioșilor cu Dumnezeu – Tatal, Fiul și Duhul Sfant. Este singura modalitate prin care oamenii pot vorbi cu divinitatea. Este un component esențial al dezvoltarii relației cu Dumnezeu. Se spune ca este bine sa iți incepi și sa iți inchei fiecare zi cu o rugaciune, iar…

- Iata ca exista inca o „sarbatoare” a zilei de 26 Martie. Ziua naționala a spanacului ne amintește de beneficiile pe care aceasta planta le are asupra organismului nostru. Spanacul este renumit datorita aportului de vitamine și minerale pe care le aduce corpului nostru, daca este consumat. Pe langa beneficiile…

- A inceput Saptamana Alba, iar credinioșii se pregatesc pentru Postul Paștelui. Deși romanii au grija la alimentație, nu trebuie sa uite nici de curațarea sufletului. O rugaciune puternica le vine in ajutor, care aducea pacea in sufletele tuturor și alunga problemele. Este bine sa o spui in aceasta perioada!

- Paștele este un moment special, in care oamenii se reunesc și sarbatoresc impreuna. Iar in spiritul Sarbatorilor de Paște, este important sa iți arați recunoștința și aprecierea și fața de echipa ta de angajați. Aceasta sarbatoare este un prilej minunat sa iți recompensezi angajații pentru contribuția…

- In fiecare an, pe 2 februarie, creștinii sarbatoresc Intampinarea Domnului, sarbatoare care mai este cunoscuta in popor și ca „Hramul Bisericii”. Fiind una dintre momentele importante pentru orice creștin, astazi este bine sa spui o rugaciune care aduce sanatate și spor in casa.