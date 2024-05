Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare companie energetica privata din Ucraina, DTEK, a pierdut aproximativ 90% din capacitatea de generare a energiei electrice din cauza atacurilor cu rachete rusești din ultimele saptamani, dar intenționeaza sa restabileasca cea mai mare parte a capacitații pierdute pana la inceputul sezonului…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis ministrului justiției, doamna Alina-Ștefania Gorghiu, cererile de urmarire penala astfel cum au fost solicitate, pentru faptele ce fac obiectul dosarului penal nr. 47/P/2014 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția…

- Castelul Teleki din Pribilești, un simbol al istoriei și culturii Maramureșului, va fi adus inapoi la viața. „Castelul Teleki din Pribilești va fi restaurat dupa ce a fost lasat in paragina in ultimele decenii. Conducerile trecute succesive ale administrației județene nu au considerat ca fiind prioritar…

- Cristian Tudor Popescu analizeaza reacțiile Rusiei dupa atentatul terorist de la Moscova. Acesta spune ca cei de la KGB fie au planificat totul, fie au fost extrem de neglijenți și nu au prevazut atacul. Recent, Rusia a recunoscut ca a fost avertizata de serviciile secrete americane legat de un atac.…

- Proprietarii de microintreprinderi nu știu daca vor fi nevoiți sa mute firma pe profit pana pe 31 martie pentru ca nu a aparut actul normativ care stipuleaza scaderea pragului de incadrare in categoria microintreprinderilor de la 500.000 de euro la 100.00 de euro. Termenul limita de 31 martie pentru…

- Traian Basescu spune ca tonele de monede de aur sunt mult mai valoroase decat lingourile de aur, deoarece sunt vechi de sute de ani și, implicit, mult mai valoroase. Piese au „o valoare greu de cuantificat, in momentul de fața”, spune Traian Basescu.„Aș vrea sa corectam niște lucruri despre ce știu…

- Zeci de nume sunt așteptate astazi la „Congresul deputaților de toate nivelurile”, un for convocat la Tiraspol pentru luarea unor decizii excepționale.Conform președintelui Parlamentului din Moldova, evenimentul, care a starnit ingrijorari in ultima perioada in contextul in care s-a spus ca transnistrenii…

- Așa cum era de așteptat, Kremlinul a respins orice vina, a vorbit vag despre o ancheta - care oricum se face dupa indicațiile lui Putin - și a incercat sa se prezinte drept afectat de „accidentul” din Tver, soldat cu moartea altor noua persoane.