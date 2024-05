Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Dambovița finanțeaza 230 de proiecte depuse de 80 de primarii dambovițene, obiective de investiții in valoare totala de 484.000.000 de lei. Prin Programul Județean de Dezvoltare Locala al CJ Dambovița, administrațiilor locale le vor fi decontate lucrari de aproximativ 188.000.000…

- In Microraionul III al Municipiului Targoviște este in curs de finalizare o alta investiție promovata in beneficiul tinerilor!Este vorba despre baza sportiva construita langa sediul CSȘ, prin Compania Naționala de Investiții. Administrația publica locala a pus la dispoziție terenul și asigura racordarile…

- Programul Județean de Dezvoltare Locala este un succes și este inca o dovada ca administrația județeana se implica in dezvoltarea fiecarei localitați din județul Dambovița. In cele trei sesiuni ale acestuia, se finanțeaza 187 de proiecte depuse de 76 de primarii dambovițene, acestea avand o valoare…

- Consiliul Județean Dambovița susține financiar organizațiile non-profit din județ pentru al patrulea an consecutiv, asociații implicate in activitați sportive, sociale, de educație civica și de tineret. S-au semnat contractele de finanțare pentru 25 de organizații dambovițene, care vor primi in total…

- Prin PJDL au fost asfaltate drumul principal și ulițele laterale din satul Salcioara, comuna Matasaru, o alta investiție finalizata și susținuta financiar de Consiliul Județean Dambovița. CJ Dambovița in asociere cu Primaria Matasaru condusa de Radu Naie, a implementat un proiect de asfaltate a drumului…

- Județul Dambovița este primul din țara unde s-au semnat contractele de finanțare pentru amenajarea de stații de incarcare auto și piste de biciclete. La CJ Dambovița s-au semnat 31 de contracte cu o valoare de peste 46.000.000 de lei. La capitolul stații de incarcare auto, cu sprijinul AFM, in…

- La Salcioara, primarul Valentin Parvu este mai hotarat ca oricand sa-și duca proiectele de dezvoltare la bun sfarșit, in ciuda constrangerilor materiale. In plus, se confrunta cu problemele ce decurg din specificul comunei, formata din opt sate aflate la distanțe de kilometri unul de altul. Potențial…

- Un mediu mai curat, municipii, orașe și comune frumoase și ingrijite. Acestea sunt o parte a subiectelor intalnirii organizate astazi la Consiliul Județean Dambovița, discuții la care au participat primarii dambovițeni și comisarul general adjunct al Garzii Naționale de Mediu, Florin Banica. Colectarea…