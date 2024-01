Tragedie pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşt: un bărbat a murit strivit de propria mașină după ce cricul i-a cedat Un barbat de 68 de ani a sfarsit pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, in timp ce-si repara masina. Omul se afla sub autovehicul, cand cricul care-l sustinea a cedat, fiind strivit sub toata greutatea acestuia, potrivit Mediafax. „Un barbat, in varsta de 68 de ani și-a pierdut viața, in aceasta dimineața in urma unui eveniment produs […] The post Tragedie pe autostrada A1 Bucuresti-Pitest: un barbat a murit strivit de propria mașina dupa ce cricul i-a cedat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

