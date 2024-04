Stiri pe aceeasi tema

- Un incident greu de explicat a avut loc intr-un spital din Praga. Medicii i-au facut unei femei intrerupere de sarcina, dupa ce au confundat-o cu o alta pacienta care venise sa faca avort. Potrivit primelor informații, medicii au confundat doua paciente, ambele insarcinate, insa care venisera la spital…

- Emily Chesterton avea doar 30 de ani cand a suferit un stop cardiac dupa ce, anterior, a mers la medic de doua ori și s-a plans de dureri la nivelul gambelor și dificultați de respirație. Cadrul medical i-a spus ca sufera de anxietate. Emily Chesterton, 30, dies of blood clot, her actress Mother tells…

- Pacienta care a fost ranita in urma exploziei produse intr-un salon al Sectiei Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti a decedat. „Pacienta care a suferit arsuri in urma exploziei din Spitalul de boli Infectioase Ploiesti – Movila a decedat. Urmeaza sa depunem plangere penala pentru ucidere…

- Moartea unei fete de 14 ani a zguduit intreaga Polonie la sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut,. Natalia s-a prabusit pe zapada, chiar langa un supermarket din orasul Andrychow si nimeni nu a ajutat-o timp de cateva ore. Desi tatal ei a cerut ajutor de urgenta, poliția a intervenit cand era deja…

- Un barbat de 68 de ani a sfarsit pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, in timp ce-si repara masina. Omul se afla sub autovehicul, cand cricul care-l sustinea a cedat, fiind strivit sub toata greutatea acestuia, potrivit Mediafax. „Un barbat, in varsta de 68 de ani și-a pierdut viața, in aceasta dimineața…

- Maratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a murit miercuri, dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani. Maratonistul a pornit in cursa la ora 09:30, din Piata Unirii, din Focsani, alaturi de alti 14 colegi, dar la scurt tip, pe strada Unirea Principatelor, a…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionuț Moșteanu, a postat, luni, pe Facebook ca „democrația cu epoleți construita de Klaus Iohannis, PSD și PNL iși arata acum adevarata fața”, iar incidentul cu Angi Șerban, care a fost ridicata de Poliție pentru o postare pe Facebook, este un „exemplu clar al modului in…

- Trei persoane care faceau curat intr-o casa parasita din judetul Sibiu au fost surprinse, joi, de prabusirea acoperisului. Un tanar de 20 de ani a murit, iar un barbat de 41 de ani are o fractura la picior. Cea de-a treia persoana a scapat fara rani. ”Pompierii Statiei Agnita intervin de urgenta la…