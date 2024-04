Doua elicoptere militare s-au ciocnit in timpul unui exercițiu. Accidentul a avut loc in Malaysia. Zece persoane au murit in urma accidentului. Two military helicopters collided into each other in midair in Lumut, Malaysia. The Perak fire and rescue department has confirmed that 10 people died after two Royal Malaysian Navy helicopters collided and crashed […] The post VIDEO. Tragedie aviatica: Doua elicoptere militare s-au ciocnit in timpul unui exercițiu. Zece oameni au murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .