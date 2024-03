Stiri pe aceeasi tema

- Franța, Italia și Spania au luat aceasta decizie dupa ce au constatat ca gruparea terorista ISIS-Khorasan, care a revendicat atentatul din mall-ul rusesc, a incercat sa organizeze acte teroriste și pe teritoriul acestor țari. Francezii s-au obișnuit deja cu prezența soldaților pe strazile marilor orașe,…

- Candidatura premierului olandez Mark Rutte la funcția de secretar general al NATO este susținuta, potrivit Reuters, de 20 dintre cele 31 de state membre, dintre care nu lipsesc marile puteri SUA, Marea Britanie, Franța și Germania. Marți, președintele Romaniei Klaus Iohannis a anunțat ca il contracandideaza…

- Pe imaginile surprinse cu o camera de bord se poate observa cum șoferul camionului a pierdut controlul, pe centura Avrigului, a intrat pe contrasens și s-a lovit cu un autoturism care circula regulamentar. Camionul a cazut de pe viaduct. Impactul a fost devastator – trei oameni au murit pe loc. Tragedia…

- Cele mai bogate familii din Europa au in spate secole intregi de istorie colorata: drumul pana la respect și avere e rareori scurt sau ușor. De la imperiile modei din Franța la revoluția comerțului cu amanuntul din Germania, fiecare familie și-a croit o nișa unica in peisajul economic al continentului.…

- Cornel Dinicu, patronul pensiunii Ferma dacilor, unde și-au pierdut viața, intr-un incendiu, 8 persoane, printre care și tineri și copii, a fost lasat sa iasa din spatele gratiilor, la o luna și cateva zile de la primul mandat de arestare. Magistrații de la Tribunalul Prahova au decis ca Dinicu sa stea…

- Vestul Europei este paralizat de un val de aer polar care a adus ger și ninsori. In plus, un fenomen numit ”gheața neagra” baga zeci de oameni in spital. Iarna severa care va lovi Romania in weekend se manifesta in prezent in Vestul Europei. In mai multe state, ninsorile, gerul și un fenomen extrem…

- Meci in memoriam, duminica, pentru handbalista Anca Gavrila, tanara care a murit arsa la Ferma Dacilor și care ar fi implinit, duminica, 21 de ani. Meciul a fost arbritrat chiar de tatal sau, arbitrul Cristian Gavrila, care a mulțumit tuturor care au fost alaturi de familie. Meciul de handbal intre…

- Unsprezece barbati condamnati la inchisoare pentru diverse infractiuni si fugiti din tara au fost adusi, in aceasta saptamana, in Romania, din tari precum Spania, Italia, Marea Britanie, Germania. Intre acestia este un barbat din Bihor, condamnat la opt ani si doua luni de inchisoare pentru un jaf din…