Stiri pe aceeasi tema

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat marti, intr-o postare pe Facebook, sansele lui Klaus Iohannis de a ajunge in fruntea NATO, pe care le-a comparat cu cele ale Gabrielei Firea de a fi candidata PSD la Primaria Capitalei."Iohannis se autopropune "in forța" la șefia NATO, așa cum Firea se autopropune…

- Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Germania și-au aratat joi susținerea fața de Mark Rutte pentru a-i succeda lui Jens Stoltenberg la șefia NATO, plasandu-l intr-o poziție puternica pentru a caștiga conducerea alianței transatlantice, scrie Reuters.

- Klaus Iohannis a fost propus oficial de Romania pentru funcția de șef al NATO. Romania și-a anunțat aliații din NATO ca il propune pe Klaus Iohannis in funcția de secretar general al Alianței-Nord Atlantice. Romania a notificat aliații NATO ca intenționeaza sa-l propuna pe Klaus Iohannis secretar general…

- Favorit al Statelor Unite, Marii Britanii si Germaniei la conducerea NATO, premierul olandez Mark Rutte este acum sustinut de trei din cele mai importante tari ale aliantei pentru a-i urma lui Jens Stoltenberg in acest post crucial, in plin razboi ruso-ucrainean.

- Favorit al Statelor Unite, Marii Britanii si Germaniei la conducerea NATO, premierul olandez Mark Rutte este acum sustinut de trei din cele mai importante tari ale aliantei pentru a-i urma lui Jens Stoltenberg in acest post crucial, in plin razboi ruso-ucrainean, transmite AFP.

- Marea Britanie il sustine pe premierul in exercitiu olandez Mark Rutte pentru a-i succeda lui Jens Stoltenberg in functia de secretar general al NATO, a anuntat joi Ministerul de Externe britanic, potrivit Reuters si AFP. Rutte, care este considerat favorit sa preia postul de secretar general al…

- Premierul olandez in exercitiu Mark Rutte (56 de ani) este marele favorit pentru a-i succeda norvegianului Jens Stoltenberg la șefia NATO, scrie Bloomberg.Țarile care-l susțin pe Mark Rutte, cu Franța și Germania in frunte, au lucrat intens in culise pentru a se asigura ca pana in aceasta vara se…

- Marcel Ciolacu a facut o gafa marți seara in plenul Parlamentului, in timp ce iși susținea discursul la dezbaterile pe bugetul de stat pe 2024. Premierul a enumerat Coreea de nord printre partenerii strategici ai Romaniei. „Da, vrem creșterea investițiilor straine, dar cu Germania și cu partenerii noștri…