Președintele Klaus Iohannis spune ca nu intentioneaza sa isi retraga candidatura pentru functia de secretar general al NATO si nici sa negocieze o alta functie la nivel european. Chiar daca unii oficiali straini și-au anuntat sustinerea pentru premierul olandez Mark Rutte pentru aceasta pozitie, Iohannis considera ca sansele sale sunt „rezonabile". „Nu intentionez nici sa […]