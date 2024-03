Stiri pe aceeasi tema

- Premierul olandez Mark Rutte l-a laudat pe președintele Klaus Iohannis, intrat oficial in competiție pentru funcția de secretar general al NATO, intr-o declarație de presa la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, citat de Digi24.Rutte a fost intrebat de o jurnalista din țara lui cum va fi sa…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca abordarea sa și cea a lui Mark Rutte privind viitorul NATO sunt „ușor diferite”. Președintele Klaus Iohannis, intrat oficial in competiție, alaturi de premierul Olandei, Mark Rutte, pentru funcția de secretar general al NATO, spune ca „decalogul” sau privind viziunea…

- Candidatura premierului olandez Mark Rutte la funcția de secretar general al NATO este susținuta, potrivit Reuters, de 20 dintre cele 31 de state membre, dintre care nu lipsesc marile puteri SUA, Marea Britanie, Franța și Germania. Marți, președintele Romaniei Klaus Iohannis a anunțat ca il contracandideaza…

- Klaus Iohannis este ironizat de romani dupa ce a anunțat ca ținteșe funcția de Secretar General al NATO. Din cele peste 900 de like-uri, jumatate sunt cu fața zambareața, semn ca romanii au luat in ras declarațiile președintelui. Dupa 10 ani in funcția de președinte al Romaniei, Klaus Iohannis dorește…

- Drapelul Suediei a fost arborat luni la sediul NATO din Bruxelles, consolidand locul țarii scandinave ca al 32-lea membru, la doi ani dupa ofensiva majora a Rusiei impotriva Ucrainei, care i-a convins pe suedezi sa renunțe la neutralitatea tradiționala. Sub o ploaie deasa, premierul suedez Ulf Kristersson,…

- Grupul de lupta al NATO din Romania va crește din primavara anului 2025 și va avea 4.000 de militari. In prezent sunt peste 1.000 de militari in grupul de lupta din județul Brașov. Anunțul a fost facut joi de generalul francez Loic Girard, cel mai inalt reprezentant militar francez in Romania. Din cei…

- Europarlamentarul REPER Dacian Ciolos a declarat, intr-o intalnire cu jurnalistii romani la Strasbourg, ca premierul Marcel Ciolacu ar avea sanse mai mari sa preia sefia Consiliului, dat fiind ca, in cazul in care Comisia Europeana va fi condusa de un candidat din familia PPE, socialistii ar revendica…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre functia de presedinte al Consiliului European și susține ca „este o sansa reala pentru Romania”, iar șeful statului ar putea prelua aceasta funcție in luna mai. Intrebat, joi, de jurnaliști, daca Iohannis are vreo șansa…