- Publicațiile Financial Times (Marea Britanie) și The Wall Street Journal (SUA) scriu și ele despre șansele scazute ale președintelui de a ajunge la șefia NATO, informeaza G4media. Un mesaj similar a fost transmis și de publicația franceza Le Figaro. Articolele din cele doua ziare de prestigiu sunt publicate…

- O palma pentru Iohannis din partea Americii NATO se afla in plin proces de dezbatere si cautare a consensului cu privire la numele urmatorului secretar general al Aliantei Nord-Atlantice, dar pozitia Washingtonului este aceea ca il sustine pe deplin pentru aceasta functie pe actualul premier olandez…

- Pozitia SUA este ca il sustinem pe deplin pe Mark Rutte ca viitor secretar general al NATO, a declarat ambasadorul SUA la NATO, exprimandu-si in acelasi timp „cel mai mare respect” pentru Klaus Iohannis. „Cred ca sunteti constienti de faptul ca pozitia SUA este ca il sustinem pe deplin pe Mark Rutte…

- Iohannis intra in cursa pentru funcția de secretar general al NATO, insa nu are susținerea niciunui partener strategic. Diplomația romaneasca este nevoita sa intre in acțiune pentru funcția pe care peședintele Klaus Iohannis și-o dorește. Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a facut anunțul oficial…

- Candidatura premierului olandez Mark Rutte la funcția de secretar general al NATO este susținuta, potrivit Reuters, de 20 dintre cele 31 de state membre, dintre care nu lipsesc marile puteri SUA, Marea Britanie, Franța și Germania. Marți, președintele Romaniei Klaus Iohannis a anunțat ca il contracandideaza…

- Traian Basescu a vorbit marți seara, in exclusivitate la Digi24 , despre anunțul președintelui Iohannis cu privire la candidatura sa pentru funcția de secretar general al NATO. „Aș spune ca daca prin candidatura lui Iohannis se pune sub semnul intrebarii prezența lui Mark Rutte in fruntea NATO, e foarte…

- Premierul olandez demisionar Mark Rutte, 57 de ani, pare favorit la șefia NATO. SUA, Marea Britanie, Franța și Germania susțin candidatura sa pentru postul de secretar general al Alianței, in locul lui Jens Stoltenberg, relateaza Financial Times.

- Favorit al Statelor Unite, Marii Britanii si Germaniei la conducerea NATO, premierul olandez Mark Rutte este acum sustinut de trei din cele mai importante tari ale aliantei pentru a-i urma lui Jens Stoltenberg in acest post crucial, in plin razboi ruso-ucrainean.