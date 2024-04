O palma pentru Iohannis din partea Americii NATO se afla in plin proces de dezbatere si cautare a consensului cu privire la numele urmatorului secretar general al Aliantei Nord-Atlantice, dar pozitia Washingtonului este aceea ca il sustine pe deplin pentru aceasta functie pe actualul premier olandez Mark Rutte, desi apreciaza faptul ca presedintele Klaus Iohannis, „un prieten”, a decis sa intre in competitie, a declarat marti, intr-un briefing de presa la Bruxelles , ambasadoarea SUA la NATO, Julianne Smith. Reprezentantul permanent al SUA la NATO a tinut sa sublinieze ca Washingtonul are, deopotriva,…