Stiri pe aceeasi tema

- Romania participa la concursul Best Tourism Villages ediția 2024, lansat de OMT, și va transmite 6 propuneri pentru concursul organizat la nivel mondial. In urma evaluarii satelor candidate de catre specialiști din cadrul ministerului, vor fi transmise pentru participare in cadrul concursului la nivel…

- ”Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), prin Biroul National de Conducere, a validat in aceasta saptamana candidaturile pentru functiile de presedinti de Consilii Judetene ale urmatoarelor persoane: Blejan Ciprian – judetul Bihor – inginer Constantin Ciprian Iacob – judetul Dambovita – avocatDamureanu…

- Guvernul a adoptat astazi o hotarare de guvern pentru aprobarea atestarii unor localitati sau parti din localitati ca statiuni turistice de interes national si local, precum si modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 852 2008 pentru aprobarea normelor si criteteriilor de atestare a statiunilor…

- Imaginile momentului cu premierul Marcel Ciolacu vin din județul Tulcea, acolo unde oficialul a fost intampinat de localnici cu ceai cald și placinte lipovene. In imagini se vede cum premierul gusta din preparatele pregatite de gospodine și este surprins zambind alaturi de localnici in timp ce se bucura…

- Imaginile momentului cu premierul Marcel Ciolacu vin din județul Tulcea, acolo unde oficialul a fost intampinat de localnici cu ceai cald și placinte lipovene. In imagini se vede cum premierul gusta din preparatele pregatite de gospodine și este surprins zambind alaturi de localnici in timp ce se bucura…

- „Le multumesc tulcenilor prezenti astazi in Noul port turistic din Jurilovca! Energia si buna lor dispozitie sunt molipsitoare”, a scris premierul pe Facebook, distribuind mai multe fotografii care-l arata discutand cu oamenii.

- Programul premierului in judetul Tulcea incepe la ora 9:15, cu vizita in noul port Jurilovca, urmata, o ora mai tarziu de vizita la fabrica Lidas.m De la 11.15 premierul va face o vizita la Santierul Naval Vard – Fincantieri Ulterior, de la 12.15, in calitate de presedinte al PSD va lua parte la Conferinta…

- Astfel, Codul portocaliu va afecta raurile din bazinele hidrografice Somesul Mare - bazin superior si afluentii bazinului mijlociu si inferior (judetul Bistrita Nasaud) si Aries - bazinul situat in amonte de statia hidrometrica Campeni (judetul Alba), informeaza Institutul National de Hidrologie si…