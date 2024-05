Stiri pe aceeasi tema

- Floretista Malina Calugareanu s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce a castigat concursul desfasurat sambata la turneul preolimpic de scrima de la Differdange. Calugareanu a intrat direct in sferturile de finala unde a trecut de grecoaica Aikaterini-Maria Kontochristopoulou cu 15-8,…

- Floretista romana Malina Calugareanu s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce a castigat concursul desfasurat sambata la turneul preolimpic de scrima de la Differdange (Luxemburg). Calugareanu a intrat direct in sferturile de finala unde a trecut de grecoaica Aikaterini-Maria Kontochristopoulou…

- Scrimera Malina Calugareanu s-a calificat sambata la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce s-a impus in proba feminina de floreta, la Differdange, transmite News.ro. Citește și: FCSB este noua campioana a Romaniei la fotbal, dupa 9 ani In Luxemburg, Malina Calugareanu s-a calificat sambata la Jocurile…

- Pasionata de viteza, a noua jucatoare a lumii la tenis de masa n-are carnet, dar viseaza se se urce intr-un monopost de Formula 1. Bernadette Szocs traverseaza cea mai buna perioada a carierei. Ajunsa pe locul 9 in clasamentul mondial feminin, calificata la Jocurile Olimpice cu echipa Romaniei, dar…

- Federațiile de haltere și lupte au sportivi implicați in lupta pentru locuri la Jocurile Olimpice din acest an. Halterofilii concureaza la Phuket, in Thailanda, iar luptatorii la Baku, in Azerbaidjan. Federația Romana de Scrima, fara sportivi calificați, mai are o șansa la finalul lunii. Delegația Romaniei…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, cu 22 de titluri de Grand Slam in palmares, a anuntat ca va incerca sa joace la debutul sezonului de zgura, dar a evitat sa faca predictii privind revenirea lui, transmite EFE. ”Primul obiectiv este sa incerc sa joc si voi vedea zi dupa zi. Voi face tot posibilul sa…

- Echipele masculine de handbal ale Spaniei, Sloveniei, Croatiei, Germaniei, Norvegiei si Ungariei au obtinut biletele pentru Jocurile Olimpice de la Paris, la finalul celor trei turnee preolimpice incheiate duminica la Granollers (Spania), Hanovra (Germania) si Tatabanya (Ungaria), transmite AFP, potrivit…

- Niciun reprezentant al Romaniei, din cei 8 care au facut deplasarea la Busto Arsizio, nu a reușit sa-și ia biletul pentru Paris 2024. Ultima șansa va fi la turneul de la Bangkok, din 23 mai-2 iunie. Ultimii boxeri romani ramași in cursa la turneul de calificare gazduit intre 3 și 11 martie de localitatea…