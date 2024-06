Stiri pe aceeasi tema

- Condamnarea lui Donald Trump de catre juriul din New York a declanșat reacții diverse. In timp ce adeversarii sai au sarbatorit, susținatorii sai s-au mobilizat iar donațiile pentru campania electorala au explodat. Donald Trump a anuntat ca va face apel la verdictul condamnarii sale: „Daca imi pot…

- Nivelul de violența al discursurilor a atins cote maxime in SUA, dupa condamnarea penala a fostului președinte Donald Trump. Taberele sunt oricum bine delimitate intre republicani și democrați, in contextul anului electoral – in noiembrie Joe Biden și Trump vor concura din nou in alegeri. Apariția din…

- Marii donatori republicani s-au raliat in spatele lui Donald Trump, promițand milioane de dolari pentru a-l susține pe „primul infractor condamnat” care candideaza la președinția SUA, intr-o zi tumultoasa pentru campania sa electorala, relateaza Reuters.

- Allen Weisselberg, fost director financiar al Organizatiei Trump, a fost condamnat miercuri la cinci luni de inchisoare pentru sperjur, dupa ce a recunoscut luna trecuta ca a mintit anchetatorii si un judecator cu privire la operatiunile si situatia financiara a fostului presedinte al SUA Donald Trump,…

- Donald Trump, a anuntat o suma de doua ori mai mare: peste 50,5 milioane de dolari, stransi in cadrul serii de donatii organizate la Palm Beach, nu departe de Mar-a-Lago, resedinta de lux a candidatului republican.Este o suma care o face pe cea stransa de Joe Biden la New York sa para "fara speranta"…

- Donald Trump a autorizat in 2019, la doi ani de la preluarea mandatului de presedinte al SUA, Agentia Centrala de Informatii (CIA) sa lanseze o campanie clandestina pe retelele sociale din China ce viza sa intoarca opinia publica din China impotriva guvernului, au dezvaluit in exclusivitate pentru Reuters…

- Reprezentanții lui Sinead O'Connor ii cer lui Donald Trump sa nu-i foloseasca muzica in campania electorala. Un cantec al artistei decedate a fost utilizat la un miting politic. Sinead ar fi fost dezgustata, ranita și insultata, au spus reprezentanții ei.