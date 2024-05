Cel mai modern sistem de apărare aeriană din lume: răspunsul Germaniei la rachetele Rusiei Atacurile cu rachete rusești in Ucraina au speriat guvernul de la Berlin. Cumpara sistemul de aparare antiaeriana Arrow din Israel pentru 3,8 miliarde de euro. La sfarșitul anului viitor, Arrow, cel mai avansat sistem de aparare antiracheta cu raza lunga de acțiune din lume, va fi amplasat intr-o zona impadurita de marimea a aproximativ 1.200 […] The post Cel mai modern sistem de aparare aeriana din lume: raspunsul Germaniei la rachetele Rusiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Geopolitica mondiala este lovita de doua conflicte care afecteaza mai multe țari. In Europa razboiul din Ucraina cauzat de invazia Rusiei, care a implinit doi ani in februarie și ramane stagnant. Apoi, in urma cu șase luni, a inceput confruntarea dintre Israel și Gaza, la care au participat și alte…

- Cel mai recent tanc al Rusiei, T-14 Armata, deși admis in serviciul activ, nu este folosit in Ucraina, in ciuda pierderilor semnificative la vehiculele blindate. Dar unde a disparut T-14 Armata? Prezentat cu surle si trambite in 2015 in timpul tradiționalei parade din 9 mai care sarbatorea cea de-a…

- Ucraina a crescut puternic importurile de electricitate și a oprit duminica exporturile dupa o serie de atacuri ale Rusiei asupra sistemului sau energetic, in ultimele zile, in care principalul producator de energie, DTEK, a pierdut 50% din capacitatea sa

- Intr-un discrus ținut miercuri, 13 martie, in fata Bundestagului (parlamentul federal al Germaniei), cancelarul Olaf Scholz si-a reafirmat refuzul de a furniza Ucrainei rachete cu raza lunga de actiune Taurus, dupa ce opozitia de dreapta (Uniunea Crestin-Democrata/Uniunea Crestin-Sociala - CDU/CSU)…

- Ucraina va construi 2.000 de kilometri de fortificații, a anunțat luni președintele Volodimir Zelenski pe canalul sau de Telegram, in urma unei intalniri avute cu șefii armatei și ai mai multor ministere, informeaza Kyiv Independent.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a reiterat sambata un apel adresat aliatilor sai occidentali de a oferi Kievului mai multe sisteme de aparare aeriana, dupa atacurile rusesti care au provocat moartea a cinci persoane, potrivit Ucrainei, scrie AFP, citata de News.ro.Atacurile asupra orasului-port…

- Psihoza plosnitelor de pat care s-a raspandit in Franta in toamna anului trecut a fost "artificial amplificata" de Rusia, a afirmat vineri, 1 martie, ministrul francez delegat pentru afaceri europene, Jean-Noel Barrot, citat de AFP și Agerpres.Intrebat, la postul de televiziune TF1, cu privire la tentativele…

- Elon Musk este nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace de catre un deputat norvegian. Politicianul nordic il lauda pe Musk pentru ca este „un susținator ferm al libertații de exprimare” și „permite” Ucrainei sa comunice dupa invazia Rusiei. Elon Musk a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace…