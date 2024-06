Lucrarile continua in ritm susținut la Autostrada Moldovei (A7), dupa cum arata facturile emise de firmele familiei Umbrarescu și de constructorul bulgar responsabil de unul dintre loturile cu cel mai bun stadiu in teren. Constructorii au trimis facturi la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere in valoare de aproape 309 milioane de lei in … Articolul Facturi de 62 milioane euro in doar cateva zile pentru A7 apare prima data in Opinia Buzau .