- Scoala Gimnaziala „M. Kogalniceanu” a fost vizitata curand de o delegație suedeza a reprezentanților consiliului director al organizației „Heart to Heart” formata din Jorgen Ljung – (PhD) Chairman of the board (president), Mikael Joume – director, Eva Holmgren Jorgen Tholander – program coordinator.…

- Distribuția piesei „Da-i bataie!” reunește șapte actori-vedeta, pentru prima data in același spectacol, cu toții pe aceeași scena: Mirela Oprișor, Vlad Zamfirescu, Marius Manole, Diana Roman, Medeea Marinescu, Șerban Pavlu și Andi Vasluianu. Piesa se va juca la Consiliul Județean marțea viitoare, pe…

- Consiliul Județean a aprobat o investiție semnificativa, de aproximativ 3 milioane de lei, pentru aparatura medicala și instalații de oxigen pentru Secția de Anestezie și Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența. Aceasta inițiativa face parte dintr-un proiect mai amplu, intitulat „Consolidarea…

- Iohannis a decolat din Sibiu spre Coreea de Sud cu avionul privat de lux cu care a mers in Emiratele Arabe și turneul din Africa, anunța Boarding Pass, site-ul cu informații din domeniul aviației, printr-un mesaj pe Facebook. Iohannis a mers in turnee in Africa, America de Sud și Asia in 2023, epuizand…

- Astazi, 10 aprilie, o delegație a companiei MZ LIBEREC, formata din locțiitorul ambasadorului Republicii Cehe la București, Juraj Melioris, Marina Jarmolowicz, manager dezvoltare afaceri al companiei MZ LIBEREC, Oana Maria Dumitrașcu, CEO Medical Gazplus,, a poposit la Spitalul Județean de Urgența Buzau.…

- Claudia Colniceanu a mai facut o demonstrație de virtuozitate in acest week-end, in spectacolul de primavara din cadrul proiectului „Spring muzical 2024” ce s-a desfașurat la Consiliul Județean. Ea a interpretat pentru buzoieni o melodie a Mariei Tanase și a impresionat. A dorit sa fie pe scena alaturi…

- Grupul ,,Mousaios” din Buzau, coordonat de prof. Constantin Stanculeanu, in parteneriat cu Liceul de Arte ,,Margareta Sterian” și Centrul Cultural și Educațional ,,Alexandru Marghiloman” Buzau, ii invita pe buzoieni, astazi, 24 martie, incepand cu ora 13.00, la Sala Consiliului Județean Buzau, la spectacolul…

- Sezonul vanzarilor de rasaduri a inceput luni, 18 martie, la Statiunea de Cercetare si Dezvoltare pentru Legumicultura (SCDL) Buzau. Instituția are la vanzare atat la magazinul fizic, cat și prin comenzi care pot fi plasate online o serie de soiuri romanești, unele dintre ele omologate chiar de cercetatorii…