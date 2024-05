Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana este in fața unei ultime oportunitați de a lua masurile necesare pentru a-i permite sa concureze eficient cu Statele Unite, China și alți rivali, a declarat miercuri autorul unui raport important așteptat de liderii europeni, relateaza Reuters, potrivit hotnews.ro .

- Sosiri si innoptari ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare, in perioada ianuarie-februarie 2024 ”Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in perioada 01.01.-29.02.2024, au insumat 1.616.200 persoane, in…

- Un nou conflict intre conducerea Poștei Romane și sindicaliști. Aceștia susțin ca noile uniforme pe care ar urma sa le poarte agenții par inspirate de regimul totalitar din Coreea de Nord. Citește și: Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, scapa de arestul la domiciliu „Proaspat intors din delegația…

- Camera inferioara a Parlamentului Frantei a adoptat o lege menita sa scada apetitul cetatenilor de a cumpara haine din asa-numita categoria "fast-fashion", informeaza Rador Radio Romania. Guvernul francez vrea sa incurajeze populatia sa achizitioneze haine din materiale sustenabile, in locul celor…

- Autoritațile din orașul istoric croat Dubrovnik, una dintre cele mai populare destinații turistice ale țarii, vor sa ii atraga inapoi pe localnicii alungați de creșterea vertiginoasa a costului traiului din cauza turismului de masa, relateaza Reuters.

- China s-a angajat sa valorifice resursele intregii națiuni pentru a accelera progresele științifice interne, reafirmand prioritatea centrala de a deveni autonoma in domenii precum inteligența artificiala și fabricarea de cipuri. Beijingul a insistat asupra unui obiectiv de lunga durata de a rupe controlul…

- ”Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in luna ianuarie 2024 au insumat 768.700 persoane, in scadere cu 2% fata de cele din luna ianuarie 2023. Din numarul total de sosiri, in luna ianuarie 2024, sosirile turistilor romani in structurile…

- Intr-un mare oraș din Romania au fost montate banci inteligente, cu panouri fotovoltaice, incarcatoare pentru telefoane, internet, senzori de temperatura și de poluare și iluminat inteligent. De asemenea, noile banci au și sistem de localizare pe harta, care permite orientarea turiștilor.