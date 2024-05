Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul programului de conformare desfașurat la nivel național, Agenția Naționala de Administrare Fiscala urmarește sa creasca gradul de informare a contribuabililor. Astfel, in contextul aprobarii participarii Romaniei ca membru asociat la Proiectul BEPS- Erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca aderarea Romaniei la Spatiul Schengen cu frontierele aeriene si maritime este „o reusita binemeritata de tara noastra ca membru al UE”, aratand ca exista un plan guvernamental clar si ferm asumat pentru aderarea completa pana la sfarsitul anului, informeaza AGERPRES…

- Romania a intrat, in noaptea de sambata spre duminica, incepand cu ora 00,00, in Spatiul Schengen, cu frontierele aeriene si maritime, potrivit Agerpres. Premierul Marcel Ciolacu afirma ca aderarea Romaniei la Spatiul Schengen cu frontierele aeriene si maritime este „o reusita binemeritata de tara noastra…

- "Romania este de astazi in Spatiul Schengen cu frontierele aeriene si maritime, o reusita binemeritata de tara noastra ca membru al Uniunii Europene. Beneficiile sunt evidente atat pentru cetatenii romani care pot calatori mai usor, cat si pentru economia nationala, prin deschiderea unor noi oportunitati…

- ”Este o zi importanta pentru comunitatea maghiara din Romania si pentru maghiarii de pretutindeni, o zi cu semnificatii istorice pentru conationalii nostri de etnie maghiara si pentru valorile lor identitare. Aceasta zi marcheaza nu numai revolutia si lupta pentru libertate si democratie din 1848,…

- Romania trebuie sa schimbe “radical”, la nivel strategic, modul in care sunt finantate si evaluate politicile in invatamant, iar performantele scolare ale elevilor sunt “printre cele mai scazute” din Uniunea Europeana, releva raportul “Reforma invatamantului preuniversitar in Romania: consolidarea sistemelor…

- Performanțele elevilor din Romania sunt printre cele mai slabe din Uniunea Europeana, potrivit unui raport facut public de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica a Comisiei Europene. ”Romania educata” pare ca a ramas la stadiul de slogan electoral, iar drept dovada sta ultimul raport venit…

