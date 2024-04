Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana se confrunta cu o crestere a numarului de sosiri legale si ilegale de migranti, astfel ca mai multe țari membre au anuntat reintroducerea de controale la frontierele lor in ceea ce este in mod normal un spatiu larg de libera circulatie, relateaza Reuters, citata de News.ro.Normele…

- Candidatura premierului olandez Mark Rutte la funcția de secretar general al NATO este susținuta, potrivit Reuters, de 20 dintre cele 31 de state membre, dintre care nu lipsesc marile puteri SUA, Marea Britanie, Franța și Germania. Marți, președintele Romaniei Klaus Iohannis a anunțat ca il contracandideaza…

- EU conditions for ensuring rule of law among member states before they can receive financial aid are not strong enough to completely rule out a backsliding in democracy, the 27-nation bloc’s auditors said on Wednesday, according to Reuters. The European Union has tightened democratic safeguards on payouts…

- Cele mai bogate familii din Europa au in spate secole intregi de istorie colorata: drumul pana la respect și avere e rareori scurt sau ușor. De la imperiile modei din Franța la revoluția comerțului cu amanuntul din Germania, fiecare familie și-a croit o nișa unica in peisajul economic al continentului.…

- King Charles‘ cancer was caught early and the whole country is hoping he can make a full recovery, British Prime Minister Rishi Sunak said on Tuesday, as messages of support for the 75-year-old monarch poured in from world leaders, according to Reuters. Buckingham Palace revealed on Monday that Charles,…

- Cehia va incheia vineri controalele temporare la frontiera cu Slovacia menite sa reduca migratia ilegala, a declarat miercuri premierul Petr Fiala, relateaza Reuters.Cehia, alaturi de Germania, Polonia si Austria, a implementat in septembrie si octombrie controale provizorii la frontiere, pe masura…

- Poliția din Vorarlberg a oprit doua bande internaționale de hoți. Cele doua grupari, care acționau independent una de cealalta, ar fi furat bunuri de consum de mare valoare, precum parfumuri și bauturi alcoolice, in toata Austria și in Germania. Potrivit poliției, mai multe persoane au fost reținute.…