- Curtea de Apel Bucuresti a dispus amanarea extradarii fratilor Andrew si Tristan Tate in Marea Britanie pana la solutionarea dosarului in care au fost trimisi in judecata in Romania, judecatorii stabilind ca ei sa fie pusi in libertate. Potrivit deciziei instantei, magistratii romani au fost de acord…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus marti amanarea extradarii fratilor Andrew si Tristan Tate in Marea Britanie pana la solutionarea dosarului in care au fost trimisi in judecata in Romania. De asemenea, judecatorii au decis ca ei sa fie pusi in libertate.

- Frații Tate se afla din nou in arest. Ei au fost reținuți la solicitarea autoritaților din Marea Britanie. Cei doi au fost ridicați de polițiști, seara trecuta, din Ilfov. Potrivit unor surse judiciare, polițiștii ilfoveni au pus in executare un mandat european de arestare emis de autoritațile Regatului…

- Accused of rape, continuous human trafficking and using violence to exploit their victims, brothers Andrew and Tristan Tate benefit from a completely secretive justice system in Romania that protects them from the public eye. Romanian magistrates, whether in lower courts or the Bucharest Court of Appeal,…

- Acuzați de viol, trafic de persoane in forma continuata și de utilizarea violenței pentru a-și exploata victimele, frații Andrew și Tristan Tate au parte in Romania de o justiție complet ermetica, la secret, care ii protejeaza de ochii publicului. Magistrații romani, fie ca este vorba despre tribunal,…