- Mai multe autovehicule militare straine au fost implicate, luni, intr-o tamponare in lant care s-a produs pe DN1, in zona localitatii prahovene Baicoi. Autovehiculele, care transportau echipament militar, aveau numere de Marea Britanie. Potrivit unor surse, acestea se indreptau catre baza militara de…

- Sa lucrezi pentru MI6, serviciul de informații externe al guvernului Regatului Unit, poate fi mult mai palpitant decat ceea ce vedem intr-un film cu James Bond. Working for MI6 'more exciting than James Bond film', says spy https://t.co/xFaDP4avg0 — BBC News (World) (@BBCWorld) March 4, 2024 Asta a…

- Președintele rus Vladimir Putin ar avea o noua iubita, o blonda „de tip Barbie”, cu 32 de ani mai tanara, potrivit unor noi rapoarte, noteaza New York Post. Ar fi vorba despre Ekaterina „Katya” Mizulina, in varsta de 39 de ani, o istorica de arta educata in Marea Britanie, care conduce Liga Rusiei pentru…

- Marina Regala a Regatului Unit al Marii Britanii se pregatește sa testeze racheta nucleara Trident 2, marcand prima data in șapte ani cand are loc o astfel de demonstrație. Racheta Trident 2, care a fost supusa unei reparații majore, urmeaza sa fie lansata de pe submarinul nuclear HMS Vanguard in urmatoarele…

- Prințesa de Wales, soția moștenitorului tronului Regatului Unit, a fost supusa unei intervenții chirurgicale abdominale planificate la un spital privat din Londra, a anunțat Palatul Kensington. Operația de marți a fost un succes, iar Catherine va ramane in spital timp de zece pana la 14 zile, a precizat…

- O firma de avocatura din Manchester, Marea Britanie, a lansat un avertisment tinerelor care se muta in Dubai, la brațul unor barbați bogați: crește vertiginos numarul dominișoarelor care, dupa ce sunt parasite de iubiți, raman fara adapost pe strazile emirateze. O creștere a numarului de plangeri,…

- Furtuna Gerrit aduce vanturi puternice și precipitații abundente, sub forma de ninsori și ploi. Zonele afectate se afla cu precadere pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii. Coduri galbene de vant si de ploi au fost emise pentru cea mai mare parte a teritoriului țarii. Faptul ca furtuna a primit…