Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe autovehicule militare straine au fost implicate, luni, intr-o tamponare in lant care s-a produs pe DN 1, in zona localitatii prahovene Baicoi. "La data de 4 martie, in jurul orei 11,30, politistii Serviciului Rutier au fost sesizati despre faptul ca pe Drumul National 1, in zona localitatii…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența vrea sa cumpere mii de kilograme de TNT pentru distrugerea munițiilor neexplodate. Potrivit unui anunț de participare publicat in SEAP, din 1 martie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența vrea sa achiziționeze Trinitrotoluen – TNT in valoare…

- Președintele rus Vladimir Putin ar avea o noua iubita, o blonda „de tip Barbie”, cu 32 de ani mai tanara, potrivit unor noi rapoarte, noteaza New York Post. Ar fi vorba despre Ekaterina „Katya” Mizulina, in varsta de 39 de ani, o istorica de arta educata in Marea Britanie, care conduce Liga Rusiei pentru…

- Departamentul de Stat al SUA a dat unda verde pentru vanzarea de echipamente militare avansate, inclusiv 31 de drone MQ-9B Predator, catre India. Afacerea, evaluata la aproape 4 miliarde de dolari, a fost anunțata inițial in timpul vizitei premierului indian Narendra Modi in Statele Unite in iunie 2023.…

- Un ofițer al Poliției Metropolitane din Londra a fost platit timp de aproape doi ani, in ciuda faptului ca a „disparut” și a refuzat sa se intoarca la serviciu dupa ce și-a luat concediu pentru a pleca intr-o scurta vacanța. Situația a devenit atat de ciudata incat forțele de ordine l-au declarat disparut…

- George Simion, liderul partidului AUR, a fost izgonit de protestatarii de la Constanța, dupa ce a fost huiduit și la protestele de la intrarea in Capitala, vineri seara. Un protestatar a oprit mașina in care liderul AUR era pe scaunul din dreapta șoferului, la intrarea in Constanșa. „La revedere! Nu…

- O firma de avocatura din Manchester, Marea Britanie, a lansat un avertisment tinerelor care se muta in Dubai, la brațul unor barbați bogați: crește vertiginos numarul dominișoarelor care, dupa ce sunt parasite de iubiți, raman fara adapost pe strazile emirateze. O creștere a numarului de plangeri,…

- Doua persoane care ar fi disparut in lacul Siutghiol, in judetul Constanta, sunt cautate de pompieri si de scafandri, iar pana in prezent au fost gasite o barca si mai multe plase de pescuit. Potrivit purtatorului de cuvant la ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica, pompierii au fost solicitati sa intervina…