- Președintele american Joe Biden l-a avertizat in 2021 pe Vladimir Putin cu privire la consecințele pe care le-ar avea moartea opozantului rus in inchisoare, deși a refuzat sa precizeze ce masuri ar lua. „I-am spus clar ca, in opinia mea, consecințele ar fi devastatoare pentru Rusia”, a declarat Biden…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca singurul regret pe care il are in legatura cu razboiul din Ucraina este ca nu a inceput mai devreme. Intr-un interviu acordat miercuri seara pentru postul de televiziune Russia 1, citat de Radio Liberty, Putin a declarat: „Singurul lucru pe care il putem…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a spus jurnalistului american conservator Tucker Carlson, intr-un lung interviu difuzat joi, ca o infrangere pentru Rusia in Ucraina este „imposibila”. Peste 10 milioane de vizualizari a inregistrat interviul jurnalistului american Tucker Carlson cu Vladimir Putin…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat ca teritoriile ucrainene aflate in prezent sub ocupație trebuie sa fie pe deplin integrate cu Federația Rusa pana in anul 2030. Putin a anunțat ca, in urmatorii șase ani, regiunile ocupate „trebuie sa ajunga la nivelul intregii Rusii” prin dezvoltarea in anumite…

- Presedintele rus Vladimir Putin, in varsta de 71 de ani, s-a scufundat vineri intr-un bazin cu apa rece ca gheata pentru a sarbatori Botezul lui Iisus Hristos, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de EFE, conform Agerpres. „Da, o face in mod traditional de Boboteaza”,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a intalnit marți cu directori ai JPMorgan, cea mai mare banca din SUA. și cu alți mari investitori internaționali, in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția. ”Este important pentru noi sa atragem capital privat pentru reconstrucția Ucrainei.…

- Marcel Ciolacu a facut o gafa marți seara in plenul Parlamentului, in timp ce iși susținea discursul la dezbaterile pe bugetul de stat pe 2024. Premierul a enumerat Coreea de nord printre partenerii strategici ai Romaniei. „Da, vrem creșterea investițiilor straine, dar cu Germania și cu partenerii noștri…

- Intrat in plina campanie electorala, desi nu are opozitie reala, Vladimir Putin imparte promisiuni in stanga si in dreapta. De pilda, luni a promis ca fetele vor fi acceptate in Academia FSB-ului pentru mai multe specialitati. Femeile sunt ”imensa rezerva” a Rusiei, a spus liderul de la Kremlin in contextul…