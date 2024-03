Stiri pe aceeasi tema

- In Rusia a inceput ultima zi a scrutinului prezidential, in care Vladimir Putin vizeaza sa obțina al cincilea mandat de președinte. Tot astazi, opoziția da un nou test, chemandu-i pe ruși sa protesteze impotriva regimului de la Kremlin intr-o acțiune denumita „Pranz impotriva lui Putin”. Mai mult de…

- Președintele american Joe Biden s-a intalnit vineri cu Iulia și Dasha Navalniia, vaduva și fiica lui Alexei Navalnii. Intalnirea nu a simbolizat nu doar un gest de condoleanțe pentru dizsdent rus, ci și o reafirmare a poziției Statelor Unite impotriva Kremlinului. Navalnii, un proeminent lider al opoziției…

- Președintele rus Vladimir Putin ar avea o noua iubita, o blonda „de tip Barbie”, cu 32 de ani mai tanara, potrivit unor noi rapoarte, noteaza New York Post. Ar fi vorba despre Ekaterina „Katya” Mizulina, in varsta de 39 de ani, o istorica de arta educata in Marea Britanie, care conduce Liga Rusiei pentru…

- O operațiune de dezinformare menita sa discrediteze acțiunile in onoarea lui Alexei Navalnii a fost lansata pe rețelele de socializare vineri, dupa apariția informației privind moartea opozantului rus. Grupul „Antibot4Navalny”, specializat in identificarea și analiza operațiunilor de influența legate…

- Președintele american Joe Biden l-a avertizat in 2021 pe Vladimir Putin cu privire la consecințele pe care le-ar avea moartea opozantului rus in inchisoare, deși a refuzat sa precizeze ce masuri ar lua. „I-am spus clar ca, in opinia mea, consecințele ar fi devastatoare pentru Rusia”, a declarat Biden…

- Politicianul rus de opoziție Alexei Navalnii, cel care a dezvaluit corupția uriașa din jurul lui Vladimir Putin și un critic dur al Kremlinului, a murit in inchisoare, a anunțat vineri penitenciarul in care acesta era incarcerat, conform Reuters. Aleksey Navalny has died in a prison colony in the Yamalo-Nenets…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a spus jurnalistului american conservator Tucker Carlson, intr-un lung interviu difuzat joi, ca o infrangere pentru Rusia in Ucraina este „imposibila”. Peste 10 milioane de vizualizari a inregistrat interviul jurnalistului american Tucker Carlson cu Vladimir Putin…

- Intrat in plina campanie electorala, desi nu are opozitie reala, Vladimir Putin imparte promisiuni in stanga si in dreapta. De pilda, luni a promis ca fetele vor fi acceptate in Academia FSB-ului pentru mai multe specialitati. Femeile sunt ”imensa rezerva” a Rusiei, a spus liderul de la Kremlin in contextul…