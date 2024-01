Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor publicate marți de catre Comisia Electorala Centrala (CEC) a Rusiei, veniturile financiare ale președintelui Vladimir Putin in ultimii șase ani au fost de 67,6 milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 753.000 de dolari, unde sunt incluse salariul sau anual, veniturile din activitațile…

- Președintele Federației Ruse, proaspat candidat pentru al șaselea mandat, și-a facut publica declarația de avere, in conformitate cu prevederile legale. Liderul de la Kremlin a transmis Comisiei Electorale Centrale de la Moscova raportul veniturilor și bunurilor pe care le are. Printre cele declarate…

- Președintele Federației Ruse, proaspat candidat pentru al șaselea mandat, și-a facut publica declarația de avere, in conformitate cu prevederile legale. Liderul de la Kremlin a transmis Comisiei Electorale Centrale de la Moscova raportul veniturilor și bunurilor pe care le are. Printre cele declarate…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a publicat declaratia de avere pe 2021 si 2022, care arata ca veniturile liderului de la Kiev au scazut in acești doi ani. Potrivit datelor de pe site-ul presedintiei ucrainene, fluxul de bani al familiei liderului a scazut in 2022 comparativ cu 2021 cu 1,8…

- Comisia Electorala Centrala a Rusiei (CEC) a inregistrat candidatura actualului sef al statului, Vladimir Putin, la alegerile prezidentiale din Rusia din 15-17 martie, transmite TASS. "Adoptata in unanimitate", decizia comisiei a fost anuntata de sefa acesteia, Ella Pamfilova, relateaza Agerpres.Potrivit…

- Estonia il expulzeaza pe liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, Mitropolitul Evgheni, pe care l-a numit drept o amenințare la adresa securitații naționale, a anunțat joi postul public de televiziune estonian ERR, citat de Reuters. Lui Valeri Reșetnikov (numele din buletin al prelatului sus) i s-a refuzat…

- Intrat in plina campanie electorala, desi nu are opozitie reala, Vladimir Putin imparte promisiuni in stanga si in dreapta. De pilda, luni a promis ca fetele vor fi acceptate in Academia FSB-ului pentru mai multe specialitati. Femeile sunt ”imensa rezerva” a Rusiei, a spus liderul de la Kremlin in contextul…

- Vladimir Putin va candida din nou la presedintie, de data aceasta ca un candidat independent cu o baza larga de sustinere, dar nu pe lista unui partid, a anuntat sambata agentia de stiri RIA, sustinuta de stat, citand doi parlamentari pro-Kremlin de rang inalt, relateaza Reuters și news.ro. Vladimir…