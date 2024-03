Stiri pe aceeasi tema

- Drapelul Suediei a fost arborat luni la sediul NATO din Bruxelles, consolidand locul țarii scandinave ca al 32-lea membru, la doi ani dupa ofensiva majora a Rusiei impotriva Ucrainei, care i-a convins pe suedezi sa renunțe la neutralitatea tradiționala. Sub o ploaie deasa, premierul suedez Ulf Kristersson,…

- Vladimir Putin a facut o noua declarație șoc miercuri, cand a susținut ca Belgia iși datoreaza existența Rusiei, iar publicația Politico noteaza ironic ca pseudo-istoricul rus Putin a predat ”o noua lecție de istorie”. Vladimir Putin a susținut ca Belgia „a aparut pentru prima data pe harta lumii ca…

- Vladimir Putin s-a adresat, joi, celor doua Camere ale parlamentului rus, cu doua saptamani inainte de alegerile prin care va fi reconfirmat pentru inca șase ani la conducerea statului rus. Putin a declarat ca amenințarile occidentale creeaza un risc „real” de conflict nuclear și a avertizat ca Rusia…

- Uniunea Europeana a aprobat miercuri al 13-lea sau pachet de sancțiuni impotriva Rusiei. „Ambasadorii UE tocmai au ajuns la un acord de principiu privind al 13-lea pachet de sancțiuni in contextul agresiunii rusești impotriva Ucrainei”, a declarat președinția belgiana pe platforma „X”, fosta Twitter,…

- Cele mai mari cinci companii petroliere listate la bursa din lume au raportat profituri de 281 de miliarde de dolari in ultimii doi ani, in contextul in care invazia Rusiei in Ucraina a dus la creșteri spectaculoase ale prețurilor la energie, potrivit unui raport al organizației Global Witness, citat…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a spus jurnalistului american conservator Tucker Carlson, intr-un lung interviu difuzat joi, ca o infrangere pentru Rusia in Ucraina este „imposibila”. Peste 10 milioane de vizualizari a inregistrat interviul jurnalistului american Tucker Carlson cu Vladimir Putin…

- Ministerul rus al Apararii a recunoscut marti ca a bombardat din greșeala un sat din vestul Rusiei, nu departe de granita cu Ucraina, dar a precizat ca nu au existat victime. Rusia a efectuat lovituri masive impotriva Ucrainei marti dimineata, in jurul momentului acestui incident. Referindu-se la „explozia…

- UPDATE Cel putin 18 civili au fost uciși și peste 130 au fost raniți, in atacul de vineri al Rusiei asupra unor orașe ucrainene importante. Rusia a declansat, vineri, unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete asupra Ucrainei din razboiul de pana acum. 16 civili au murit și cel puțin 97 au fost raniți,…