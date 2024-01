Razboiul Rusiei impotriva Ucrainei a erodat controlul președintelui rus Vladimir Putin asupra puterii, a slabit armata rusa și a alimentat un ”curent subteran de nemulțumire” in interiorul țarii, a afirmat William Burns, directorul Agenției Centrale de Informații (CIA) a SUA. Intr-un material publicat in revista Foreign Affairs, Burns, i-a indemnat pe membrii legislativului american sa […] The post Șeful CIA: Razboiul din Ucraina slabește lent controlul lui Putin asupra puterii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .