Romania a trimis Ucrainei 15 convoaie cu ajutoare militare si va ajuta la antrenarea pilotilor ucraineni pe avioane F-16, spune Centrul pentru Comunicare Strategica, o organizatie oficiala a guvernului ucrainean pentru combaterea dezinformarii, care a publicat un videoclip de multumire la adresa Romaniei. Romania nu a dezvaluit public niciodata ce ajutor militar a trimis Ucrainei

